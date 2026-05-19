Финансист объяснил, почему наличный доллар больше не выгоден

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Хранить сбережения в наличных долларах для россиян стало экономически бессмысленно. Об этом агентству “Прайм” рассказал предприниматель Денис Астафьев.
"В 2026 году россиянам имеет смысл отказаться от наличного доллара как средства сбережения. Рациональная стратегия — хранить рублевые сбережения в инструментах с высоким процентом, а валютную часть (не более 20–30% капитала) перевести в юани, золото или замещающие облигации", — пояснил финансист.
По его словам, при высокой ключевой ставке ЦБ рублевые депозиты дают реальную доходность, а наличный доллар теряет покупательную способность. Отсутствие биржевых торгов долларом привело к росту комиссий, а проблема "старых" купюр стала системной. Отказываться от валютной диверсификации полностью не стоит, но доллар как наличное средство сбережения утратил смысл, заключил Астафьев.