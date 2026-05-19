Аналитик ждет снижения курса доллара ниже 70 рублей до конца весны

Краткий пересказ от РИА ИИ Инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов прогнозирует снижение курса доллара ниже 70 рублей до конца весны.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Курс доллара до конца весны может опуститься ниже ключевой отметки 70 рублей, однако в июне поддержка курсам валют относительно рубля может прийти от роста в 2-3 раза покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта - упал на 12,49 рубля: от уровня 84,84 рубля до 72,35 рубля (-14,72%) на 19 мая. Внебиржевой курс американской валюты опускался в понедельник до 71,99 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года.

Преобладание продажи валюты над ее покупками в указанный период было обусловлено в первую очередь низкими объемами операций Минфина РФ в рамках бюджетного правила, рассуждает эксперт.

"При ожиданиях рынком покупок валюты регулятором в объеме 300-500 миллиардов рублей в эквиваленте мы в мае имеем всего 110,3 миллиарда (5,8 миллиарда в день), и ЦБ РФ пока продает валюты на 4,62 миллиарда рублей в день. В итоге покупки составляют лишь 1,18 миллиарда в день", - говорит он.

До объявления Минфином новых параметров покупки валюты остается еще две с половиной недели, напоминает Суверов

"Поэтому укрепление рубля до завершения весны продолжится. При этом на фоне большого количества на рынке позиций, открытых в надежде на разворот рубля вниз, у спекулянтов есть большой соблазн сорвать "маржин коллы", заставив инвесторов закрывать эти позиции и продавать валюту, чтобы минимизировать потери. В итоге рубль еще больше укрепится, а доллар может в моменте уйти и ниже 70 рублей", - прогнозирует он.

Между тем, рынок верит, что Минфин все же нарастит в 2-3 раза покупки валюты, и в июне их объем составит 250-300 миллиардов рублей, отмечает Суверов.