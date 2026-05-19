Рейтинг@Mail.ru
С Дудя* начали взыскивать долг по иску Мизулиной о защите чести - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 19.05.2026
С Дудя* начали взыскивать долг по иску Мизулиной о защите чести

С Дудя начали взыскивать 200 тысяч рублей долга по иску Мизулиной о защите чести

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Юрий Дудь
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналист Юрий Дудь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приставы начали принудительно взыскивать с блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) 200 тысяч рублей в пользу Екатерины Мизулиной.
  • Суд в Москве признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Дудем* в видео, и обязал удалить из роликов соответствующие фрагменты.
  • С Дудя* суд взыскал 200 тысяч рублей.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Приставы начали принудительно взыскивать с блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) 200 тысяч рублей в пользу главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, 15 мая на Дудя* завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей "иных взысканий имущественного характера" по исполнительному листу, выданному Лефортовским судом Москвы 29 апреля. Согласно судебным материалам, суд выдал лист по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.
Суд в Москве в мае 2025 года признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Дудем* и дизайнером Артемием Лебедевым в видео, и обязал удалить из роликов соответствующие фрагменты. Кроме того, с Лебедева в пользу Мизулиной взыскали 300 тысяч рублей, а с Дудя* - 200 тысяч.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Суд принял иск блогера-иноагента Варламова* об оспаривании штрафа
10 мая, 10:52
 
МоскваРоссияЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала