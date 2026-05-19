С Дудя* начали взыскивать долг по иску Мизулиной о защите чести

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Приставы начали принудительно взыскивать с блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) 200 тысяч рублей в пользу главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам приставов, 15 мая на Дудя* завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей "иных взысканий имущественного характера" по исполнительному листу, выданному Лефортовским судом Москвы 29 апреля. Согласно судебным материалам, суд выдал лист по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.
Суд в Москве в мае 2025 года признал несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" сведения, распространенные Дудем* и дизайнером Артемием Лебедевым в видео, и обязал удалить из роликов соответствующие фрагменты. Кроме того, с Лебедева в пользу Мизулиной взыскали 300 тысяч рублей, а с Дудя* - 200 тысяч.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента