Два сотрудника МЧС погибли при разминировании в ДНР

13:53 19.05.2026 (обновлено: 14:02 19.05.2026)
Два сотрудника Отряда пиротехнических работ МЧС погибли при разминировании в ДНР

Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
  • Два сотрудника Отряда пиротехнических работ МЧС погибли при разминировании в ДНР.
  • Погибшие — 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев.
  • Бондаренко шесть лет прослужил в МЧС и был награжден медалями "За освобождение Мариуполя" и "За разминирование", Медведев пополнил ряды сотрудников МЧС в апреле 2022 года, заняв должность водителя-сапера.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Два сотрудника Отряда пиротехнических работ МЧС погибли при разминировании в ДНР, сообщает МЧС республики.
"Восемнадцатого мая сотрудники Отряда пиротехнических работ Специализированного спасательного центра МЧС России проводили разминирование в одном из населенных пунктов Республики. К сожалению, во время выполнения работ произошел взрыв неустановленного ВОП. 26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что Антон Бондаренко, начальник отдела пиротехнических работ, шесть лет прослужил в МЧС, им были уничтожены сотни боеприпасов. Подчеркивается, что с первых дней начала СВО он разминировал поля вблизи линии электропередач, газо- и водопроводов, жилые кварталы Волновахи и Мариуполя. Бондаренко был награжден медалями "За освобождение Мариуполя" и "За разминирование", у него остались жена и годовалый сын.
Погибший Дмитрий Медведев пополнил ряды сотрудников МЧС в апреле 2022 года, заняв должность водителя-сапера. Отмечается, что он выезжал в самые опасные точки республики, транспортируя взрывоопасные предметы на подрывную площадку для их уничтожения. У него остались жена и двое сыновей: старшему скоро исполнится 10 лет, младшему - три года.
"Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выражают соболезнования семьям погибших. Вечная память героям!" - добавляется в сообщении.
