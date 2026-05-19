Врач предупредил о смертельной опасности популярной диеты

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Соблюдение кетогенной диеты ставит под угрозу здоровье сердца, рассказал врач-кардиолог Франческо Ло Монако в беседе с Daily Mirror.
"Кето-диета приобрела огромную популярность как решение по снижению веса, но многие не осознают связанные с ней риски. Высокое содержание жиров в основе этой диеты может повышать в организме уровень ЛПНП ("плохого" холестерина), а это значит, что она не подходит людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Даже при нормальном уровне холестерина повышение ЛПНП чревато нагрузкой на сердечно-сосудистую систему", — сообщил он.
По словам кардиолога, самой распространенной ошибкой при соблюдении кето-диеты является ее большая длительность.
"Кето-диета — это экстремальный режим питания, который можно соблюдать только в краткосрочной перспективе. Сосредоточившись на мясе и исключив все углеводы, худеющие ограничивают доступ организма к другим важным питательным веществам", — добавил врач.
Вместо кетогенной Ло Монако посоветовал выбрать более сбалансированную и менее ограничительную диету — средиземноморскую.
Кето-диета была разработана в 20-е годы прошлого столетия для лечения эпилепсии, однако позже ее стали применять и против ожирения. В ее основе лежит пища с высоким содержанием жиров и белков, а количество углеводов резко сокращается — ежедневно их можно употреблять не более 40 грамм. При этом 60-70% калорий поступает из жиров, а 20-30% приходится на белок. В задачу кетогенной диеты входит переключение организма на получение энергии именно из этих питательных веществ, а не из глюкозы.
