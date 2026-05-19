Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредил о смертельной опасности популярной диеты - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 19.05.2026 (обновлено: 19:12 19.05.2026)
Врач предупредил о смертельной опасности популярной диеты

Daily Mirror: кето-диета может существенно увеличить нагрузку на сердце

© Depositphotos.com / stockassoЖенщина измеряет талию
Женщина измеряет талию - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Depositphotos.com / stockasso
Женщина измеряет талию . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-кардиолог Франческо Ло Монако предупредил о рисках для здоровья сердца при соблюдении кето-диеты.
  • Кардиолог порекомендовал выбирать более сбалансированную средиземноморскую диету вместо кетогенной.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Соблюдение кетогенной диеты ставит под угрозу здоровье сердца, рассказал врач-кардиолог Франческо Ло Монако в беседе с Daily Mirror.
"Кето-диета приобрела огромную популярность как решение по снижению веса, но многие не осознают связанные с ней риски. Высокое содержание жиров в основе этой диеты может повышать в организме уровень ЛПНП ("плохого" холестерина), а это значит, что она не подходит людям, у которых уже есть проблемы со здоровьем. Даже при нормальном уровне холестерина повышение ЛПНП чревато нагрузкой на сердечно-сосудистую систему", — сообщил он.
Окрошка на кефире - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезной
Вчера, 02:17
По словам кардиолога, самой распространенной ошибкой при соблюдении кето-диеты является ее большая длительность.
"Кето-диета — это экстремальный режим питания, который можно соблюдать только в краткосрочной перспективе. Сосредоточившись на мясе и исключив все углеводы, худеющие ограничивают доступ организма к другим важным питательным веществам", — добавил врач.
Вместо кетогенной Ло Монако посоветовал выбрать более сбалансированную и менее ограничительную диету — средиземноморскую.
Кето-диета была разработана в 20-е годы прошлого столетия для лечения эпилепсии, однако позже ее стали применять и против ожирения. В ее основе лежит пища с высоким содержанием жиров и белков, а количество углеводов резко сокращается — ежедневно их можно употреблять не более 40 грамм. При этом 60-70% калорий поступает из жиров, а 20-30% приходится на белок. В задачу кетогенной диеты входит переключение организма на получение энергии именно из этих питательных веществ, а не из глюкозы.
Морковь - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Врач назвала самые полезные для зрения продукты
16 мая, 06:58
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДиета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала