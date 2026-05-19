В ростовский суд поступило дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю

  • В суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.
  • Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство, а также в организации приготовления к убийству.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого, в том числе в организации покушения на убийство, поступило в суд в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство человека в составе группы из корыстных побуждений или по найму, а также организации приготовления к убийству. Второму фигуранту - бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Северском районном подразделении ведомства Мелько Джемо вменяют пособничество этим преступлениям.
"В Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело в отношении Симоненко и Джемо", - сказал представитель суда.
В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд изъял имущество Симоненко по иску Генпрокуратуры РФ, взыскав коррупционные активы на сумму почти 360 миллионов рублей. По информации ГП, во время службы в МЧС он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, а для сокрытия реального материального положения оформлял имущество на родственников и доверенных лиц. Фактически ему принадлежали 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобиля, на приобретение которых тот потратил более 300 миллионов рублей.
