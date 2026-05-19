В ростовский суд поступило дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого, в том числе в организации покушения на убийство, поступило в суд в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство человека в составе группы из корыстных побуждений или по найму, а также организации приготовления к убийству. Второму фигуранту - бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Северском районном подразделении ведомства Мелько Джемо вменяют пособничество этим преступлениям.