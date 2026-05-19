На Кубани перекрыли участок автодороги из-за оползня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участок автодороги между станицей Ладожской и хутором Братским в Усть-Лабинском районе перекрыт из-за оползня.
- Объезд организован через станицу Некрасовскую, на месте работают дорожные и коммунальные службы.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Участок автодороги между станицей Ладожской и хутором Братским перекрыт в Усть-Лабинском районе из-за оползня, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В Усть-Лабинском районе из-за оползня перекрыли участок автодороги между станицей Ладожской и хутором Братским", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате сильных осадков произошел обвал грунта на проезжую часть на выезде из станицы Ладожской, пострадавших нет. Объезд организован через станицу Некрасовскую, на месте работают дорожные и коммунальные службы.