Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 19.05.2026 (обновлено: 20:38 19.05.2026)
В ХМАО один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

В Югре один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

© МЧС Югры/MAXПожар в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
Пожар в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© МЧС Югры/MAX
Пожар в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек.
  • Надзорный орган начал проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства и своевременности реагирования экстренных служб.
  • При пожаре были спасены два человека, эвакуированы еще 30, в том числе десять детей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила прокуратура региона.
"Девятнадцатого мая в многоквартирном жилом доме в 6 микрорайоне Пионерный произошел пожар, в результате которого погиб один человек", – говорится в сообщении.
Надзорный орган начал проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб.
По данным регионального главка МЧС, при пожаре были спасены два человека, эвакуированы еще 30, в том числе десять детей. Как уточняет ведомство, возгорание случилось в квартире на первом этаже и было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружено тело 45-летней женщины, добавили в МЧС.
Ликвидация пожара в многоэтажном доме в Нальчике - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В многоэтажке в Нальчике ликвидировали пожар
18 мая, 15:39
 
ПроисшествияПыть-ЯхХанты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала