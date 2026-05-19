Пожар в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе

Пожар в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе

В ХМАО один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ В Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек.

Надзорный орган начал проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства и своевременности реагирования экстренных служб.

При пожаре были спасены два человека, эвакуированы еще 30, в том числе десять детей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила прокуратура региона.

"Девятнадцатого мая в многоквартирном жилом доме в 6 микрорайоне Пионерный произошел пожар, в результате которого погиб один человек", – говорится в сообщении.

Надзорный орган начал проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб.