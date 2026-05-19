В ХМАО один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила прокуратура региона.
"Девятнадцатого мая в многоквартирном жилом доме в 6 микрорайоне Пионерный произошел пожар, в результате которого погиб один человек", – говорится в сообщении.
Надзорный орган начал проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб.
По данным регионального главка МЧС, при пожаре были спасены два человека, эвакуированы еще 30, в том числе десять детей. Как уточняет ведомство, возгорание случилось в квартире на первом этаже и было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара обнаружено тело 45-летней женщины, добавили в МЧС.
