Предприниматель потребовал 2,2 миллиона рублей с театра Кадышевой

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Максим Обушенков в Арбитражном суде Москвы требует взыскать с ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой около 2,2 миллиона рублей за срыв промоакции на выступлении коллектива, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд во вторник провел предварительное заседание по делу и назначил основные слушания на конец июля.

Как рассказал агентству сам Обушенков, развивающий собственный бренд товаров по уходу за полостью рта, у него был заключен договор с театром на участие бренда в качестве партнера в одном из мероприятий "Золотого кольца". По договору истец внес 500 тысяч рублей предоплаты.

"Договор предусматривал, что наши промоутеры с большими зубными щетками, никому не мешая, будут находится в партере зрительного зала во время концерта. Однако через 20 минут после начала их оттуда выгнали в грубой форме", - сказал Обушенков.

Он пояснил, что в иске требует взыскать с ответчика предоплату, упущенную выгоду и расходы на оплату услуг 11 участников промоакции и на реквизит для них.

Комментарием театра "Золотое кольцо" РИА Новости пока не располагает. Своего представителя ответчик на заседание суда во вторник не прислал.

Дискография Кадышевой включает в себя концертные записи, сборники и более 20 студийных альбомов, изданных с ансамблем "Золотое кольцо". Ее вокал звучит в кинокартинах "Широка река" (2008), "Судьбы загадочное завтра" (2010).