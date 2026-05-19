Неизвестные в масках пришли к арендаторам в здании "МК"

Краткий пересказ от РИА ИИ Неизвестные в масках и без опознавательных знаков пришли в здание, где находится редакция "Московского комсомольца".

Они заняли третий этаж, где располагается арендатор, не предъявив никаких документов.

Главный редактор издания Гусев сообщил, что попытался поговорить с неизвестными, но его в грубой форме вытолкали с этажа.

Силовым структурам уже сообщили о произошедшем.

МОСКВА, 19 мая - Неизвестные в масках и без опознавательных знаков пришли в здание в Москве, где находится редакция "Московского комсомольца" ("МК"), и заняли третий этаж, где располагается арендатор, сообщил РИА Новости главный редактор издания Павел Гусев.

"То, что они ворвались в здание, это 100%, но дальше они ворвались на третий этаж, где находится у нас арендатор, при этом не предъявив никаких документов, без опознавательных знаков, без формы", - сказал Гусев

Главред добавил, что попытался поговорить с неизвестными, однако его "в грубой форме вытолкали" с этажа.