Неизвестные в масках пришли к арендаторам в здании "МК"
16:59 19.05.2026
Неизвестные в масках пришли к арендаторам в здании "МК"

Главред "МК" Гусев: неизвестные в масках пришли к арендаторам в здании редакции

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание редакции газеты Московский комсомолец - РИА Новости, 19.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание редакции газеты "Московский комсомолец". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестные в масках и без опознавательных знаков пришли в здание, где находится редакция "Московского комсомольца".
  • Они заняли третий этаж, где располагается арендатор, не предъявив никаких документов.
  • Главный редактор издания Гусев сообщил, что попытался поговорить с неизвестными, но его в грубой форме вытолкали с этажа.
  • Силовым структурам уже сообщили о произошедшем.
МОСКВА, 19 мая - Неизвестные в масках и без опознавательных знаков пришли в здание в Москве, где находится редакция "Московского комсомольца" ("МК"), и заняли третий этаж, где располагается арендатор, сообщил РИА Новости главный редактор издания Павел Гусев.
"То, что они ворвались в здание, это 100%, но дальше они ворвались на третий этаж, где находится у нас арендатор, при этом не предъявив никаких документов, без опознавательных знаков, без формы", - сказал Гусев.
Главред добавил, что попытался поговорить с неизвестными, однако его "в грубой форме вытолкали" с этажа.
"Забаррикадировали весь третий этаж шкафами и всем остальным. Ну и то, что там происходит, пока непонятно. Мы сообщили вообще в силовые структуры", - отметил он.
