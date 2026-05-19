Украинцу, поджигавшему объекты связи в Подмосковье, дали 25 лет

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы уроженца Украины Дмитрия Балога, который по заданию "Легиона "Свобода России"* поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать виновным… Назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных 20 лет - в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Также с него суд взыскал 5 миллионов рублей в счет компенсации имущественного вреда.

Балог - уроженец Украины, получивший гражданство РФ, водитель по профессии. Как следует из ранее озвученного в суде обвинительного заключения, по заданию куратора из "Легиона"* он совершил поджоги релейных шкафов на ж/д, климатических шкафов операторов связи, трех автобусов на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ в подмосковном Домодедово.

Кроме того, мужчина фотографировал объекты военной инфраструктуры и личный состав двух войсковых частей в Подмосковье.

Обвинение, заявившее, что действия Балога были направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ, потребовало ему 27,5 лет лишения свободы.

В последнем слове Балог воздержался от признания вины и заявил, что "готов к любому решению суда". Он также поблагодарил судью за возможность ознакомления с материалами и "освобождения от фальшивых друзей", которые отвернулись от него после ареста.