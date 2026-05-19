В Дамаске 12 человек пострадали при взрыве заминированного автомобиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дамаске в районе Баб-Шарки произошел взрыв заминированного автомобиля.
- В результате взрыва пострадали 12 человек, они были доставлены в ближайшие больницы.
БЕЙРУТ, 19 мая — РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Баб-Шарки в Дамаске, передает сирийское государственное агентства SANA со ссылкой на директора управления скорой помощи минздрава Сирии Наджиба ан-Наасан.
"В результате взрыва автомобиля в районе Баб-Шарки в Дамаске пострадали 12 человек. Они были доставлены в ближайшие больницы, где им оказали необходимую медицинскую помощь", — приводит агентство слова ан-Наасана.
