В Британии мужчина перевозил кокаин в нижнем белье Ким Кардашьян

ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Водитель грузовика в Великобритании получил более 13 лет тюрьмы за попытку перевозки около 90 килограмм кокаина вместе с грузом нижнего белья бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims, сообщает британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
"Водитель грузовика был приговорен к тюремному заключению за контрабанду кокаина на сумму более 7 миллионов фунтов стерлингов (9,4 миллиона долларов – ред.), спрятанного в грузовике, перевозившем партию нижнего белья и одежды Ким Кардашьян Skims. 40-летний гражданин Польши Якуб Ян Конкель был приговорен Королевским судом Челмсфорда к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения", - говорится в заявлении NCA.
Конкель был задержан 5 сентября прошлого года в порту Харвич в Эссексе после прибытия на пароме из Нидерландов. Пограничники выявили 90 пакетов с кокаином весом в один килограмм каждый во время просвечивания грузовика рентгеном. Незаконный груз был спрятан в специально оборудованном тайнике внутри задней двери грузовика.
Поставщик белья к попытке контрабанды непричастен. Кокаин был спрятан в тайник сообщниками Конкеля во время 16-минутной остановки по пути в Британию. Конкель признался в содеянном, заявив, что согласился перевезти кокаин за вознаграждение в размере 4,5 тысячи евро (5,2 тысячи долларов).