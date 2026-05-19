Рейтинг@Mail.ru
В Британии мужчина перевозил кокаин в нижнем белье Ким Кардашьян - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 19.05.2026
В Британии мужчина перевозил кокаин в нижнем белье Ким Кардашьян

В Британии мужчина перевозил 90 кг кокаина в нижнем белье Ким Кардашьян

© Fotolia / Brian JacksonПолиция Великобритании
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Fotolia / Brian Jackson
Полиция Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель грузовика в Великобритании получил более 13 лет тюрьмы за попытку перевозки около 90 килограммов кокаина.
  • Кокаин был спрятан в грузовике, перевозившем партию нижнего белья и одежды бренда Ким Кардашьян Skims.
ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Водитель грузовика в Великобритании получил более 13 лет тюрьмы за попытку перевозки около 90 килограмм кокаина вместе с грузом нижнего белья бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims, сообщает британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
"Водитель грузовика был приговорен к тюремному заключению за контрабанду кокаина на сумму более 7 миллионов фунтов стерлингов (9,4 миллиона долларов – ред.), спрятанного в грузовике, перевозившем партию нижнего белья и одежды Ким Кардашьян Skims. 40-летний гражданин Польши Якуб Ян Конкель был приговорен Королевским судом Челмсфорда к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения", - говорится в заявлении NCA.
Конкель был задержан 5 сентября прошлого года в порту Харвич в Эссексе после прибытия на пароме из Нидерландов. Пограничники выявили 90 пакетов с кокаином весом в один килограмм каждый во время просвечивания грузовика рентгеном. Незаконный груз был спрятан в специально оборудованном тайнике внутри задней двери грузовика.
Поставщик белья к попытке контрабанды непричастен. Кокаин был спрятан в тайник сообщниками Конкеля во время 16-минутной остановки по пути в Британию. Конкель признался в содеянном, заявив, что согласился перевезти кокаин за вознаграждение в размере 4,5 тысячи евро (5,2 тысячи долларов).
Турецкий актер Бурак Дениз - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
СМИ: тест актера Бурака Дениза на наркотики оказался положительным
16 апреля, 06:53
 
В миреВеликобританияПольшаЭссекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала