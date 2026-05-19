В Британии мужчина перевозил кокаин в нижнем белье Ким Кардашьян

ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Водитель грузовика в Великобритании получил более 13 лет тюрьмы за попытку перевозки около 90 килограмм кокаина вместе с грузом нижнего белья бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims, сообщает британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Поставщик белья к попытке контрабанды непричастен. Кокаин был спрятан в тайник сообщниками Конкеля во время 16-минутной остановки по пути в Британию. Конкель признался в содеянном, заявив, что согласился перевезти кокаин за вознаграждение в размере 4,5 тысячи евро (5,2 тысячи долларов).