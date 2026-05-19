14:42 19.05.2026
Сезон аэролодок на Байкале уже закрыт, рассказал эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале, пять человек погибли, возбуждено уголовное дело.
  • Эксперт уточнил, что сезон аэролодок закрыт с начала мая
УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Сезон аэролодок на озере Байкал, где перевернулись 18 туристов, закрыт с начала мая, рассказал РИА Новости представитель турфирмы, занимающейся организацией туров на Байкале.
"Сезон (аэролодок - ред.) уже закрыт. Мы сами владельцы. И мы уже, наверное, в первых числах мая их с воды подняли. У нас уже на стоянках они, уже катера спускаются", - сказал собеседник агентства.
Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. По последним данным, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Пять человек погибли. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
