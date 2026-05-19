Сезон аэролодок на Байкале уже закрыт, рассказал эксперт

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Сезон аэролодок на озере Байкал, где перевернулись 18 туристов, закрыт с начала мая, рассказал РИА Новости представитель турфирмы, занимающейся организацией туров на Байкале.

"Сезон (аэролодок - ред.) уже закрыт. Мы сами владельцы. И мы уже, наверное, в первых числах мая их с воды подняли. У нас уже на стоянках они, уже катера спускаются", - сказал собеседник агентства.