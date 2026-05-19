Россия стоит на пороге новой революции — цифровой

Профессионально-тематические саммиты и конференции — это очень важно, интересно и полезно, но есть одно мероприятие, от успешных или неуспешных результатов которого прямо, косвенно и по касательной зависит будущая жизнь каждого гражданина Российской Федерации.

Вчера в Нижнем Новгороде начала работу конференция ЦИПР-26 ("Цифровая индустрия промышленной России"), которая является главным деловым мероприятием по цифровой экономике и технологиям, то есть оно, по сути, является точкой отсчета всего, что происходит в стране по теме "цифры".

Напомним, что в 2025-м главной темой ЦИПР было импортозамещение в ИТ, но в этом году фокус заметно расширился и углубился. На фоне всепроникающей и всеохватывающей сущности "цифры" теперь речь идет ни много ни мало об общей масштабной цифровой трансформации экономики, инфраструктуры, кадров и национальных проектов в логике технологического суверенитета.

Именно с этим посылом на мероприятии выступил глава правительства России Михаил Мишустин и разложил, что нас ждет завтра, через год и даже через десять.

Тезис первый: скорейшая цифровая трансформация страны на собственных решениях — это вопрос жизни и смерти (именно так). Уже завтра цифровизация промышленности будет определять, кого можно считать центром силы и супердержавой, а кто будет в прихожей подавать зонтик. Уже сегодня цифровая зависимость от зарубежных решений может привести к полному коллапсу вообще всего, если вдруг кто-то решит дернуть цифровой рубильник. Мы этого не хотим и не допустим.

Тезис второй: Россия находится в мировом тренде и в лидерах, и у нас есть все возможности идти на опережение. На данный момент Россия входит в тройку стран (вместе с США и Китаем), обладающих полной экосистемой цифрового суверенитета. Все ключевые компании, обеспечивающие цифровой суверенитет страны, юридически и фактически являются отечественными, а спектр их услуг охватывает торговые платформы, видеохостинги, мессенджеры, образовательные программы и банковские сервисы. По словам Мишустина, сейчас "большая часть ключевого функционала продуктов ушедших иностранных поставщиков уже реализована в представленных на рынке российских решениях — без необходимости дополнительных доработок". Вывод: отечественным производителям под силу "выполнение серьезных задач", включая захват лидерства по многим направлениям.

Тезис третий — участвовать в цифровой трансформации страны не только важно, но и супервыгодно:

отрасль информационных технологий является одной из самых быстрорастущих в нашей экономике, за шесть лет ее доля в структуре ВВП в стране удвоилась (а это означает гарантированный спрос и отличный ROI);

объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил пять триллионов рублей (не забывайте про раннюю пташку и червяка).

Тезис четвертый — государство дает железобетонные гарантии участникам процесса и с этого пути не свернет:

в это непростое время (воюющая страна, если кто-то забыл и ходит не в те двери) "по решению президента были сохранены основные преференции для отрасли информационных технологий", в том числе льгота по налогу на прибыль;

для малых предприятий регионы могут устанавливать пониженные ставки;

запускаются новые механизмы, чтобы сделать работу в данном секторе "финансово выгодным для бизнеса";

государство продолжит поддержку проектов по цифровой трансформации, которые "станут новыми точками роста для экономики".

Если кому-то кажется, что наше государство кого-то куда-то тащит и уговаривает, то лучше перекреститься.

Надо четко понимать: вопреки городским мифам о волшебном духе предпринимательства в тех же Штатах, что порождает сногсшибательные капитализации Apple, и в том же Китае, где очень трудолюбивые китайцы благодаря 48 часам в сутках делают за копейки роботов будущего, все до единого успехи обеспечиваются колоссальной поддержкой государства.

В США в рамках запущенной при Байдене программы CHIPS and Science Act только в тему полупроводников прямо из госкармана ежегодно вливаются десятки миллиардов долларов, и никакими Масками, Гейтсами и Безосами в гаражах там и не пахнет. Тут и гранты, и субсидии, и налоговые преференции, и меры поддержки профессионального образования. Да, частных инвестиций в ИТ и "цифру" там много, но они идут только тогда и только туда, где государство уже создало все условия.

В Китае, несмотря на свои уникальные шелковые пути, все происходит ровно так же. Согласно словам главы Национального управления по данным Китая, в рамках 15-й пятилетки (2026-2030 годы) для той же полупроводниковой отрасли правительство страны выделит более 70 миллиардов долларов. В "потребительской цифре", если кто не знал, правительство Китая субсидирует своим производителям до 15 процентов стоимости товара — и так во всем.