Вэнс заменит на брифинге ушедшую в декрет пресс-секретаря Белого дома

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник в Белом доме ответит на вопросы журналистов, сообщила пресс-служба администрации.
Как говорится в расписании на вторник, брифинг Вэнса состоится в 13.00 местного времени (20.00 мск).
У президента США Дональда Трампа в расписании несколько закрытых мероприятий и выступление на встрече с законодателями в Белом доме. Оно состоится в среду в 02.15 мск.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ушла в отпуск в связи с рождением второго ребенка. Госсекретарь Марко Рубио две недели назад уже подменял Левитт в зале для брифингов.