06:50 19.05.2026 (обновлено: 21:36 19.05.2026)
Вэнс заменит на брифинге ушедшую в декрет пресс-секретаря Белого дома

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответит на вопросы журналистов на брифинге во вторник в 13:00 местного времени (20:00 мск).
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ушла в отпуск в связи с рождением второго ребенка.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник в Белом доме ответит на вопросы журналистов, сообщила пресс-служба администрации.
Как говорится в расписании на вторник, брифинг Вэнса состоится в 13.00 местного времени (20.00 мск).
У президента США Дональда Трампа в расписании несколько закрытых мероприятий и выступление на встрече с законодателями в Белом доме. Оно состоится в среду в 02.15 мск.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ушла в отпуск в связи с рождением второго ребенка. Госсекретарь Марко Рубио две недели назад уже подменял Левитт в зале для брифингов.
