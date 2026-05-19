Над Смоленской областью сбили семь беспилотников ВСУ

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

Как сообщало Минобороны РФ, силы ПВО с 8.00 до 14.00 мск вторника перехватили и уничтожили 70 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.