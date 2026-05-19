Над Смоленской областью сбили семь беспилотников ВСУ

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Над территорией Смоленской области силами ВКС России, ПВО и РЭБ министерства обороны России сбито и подавлено 7 украинских беспилотников. Пострадавших среди населения и разрушений объектов инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.
Анохин напомнил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.
Как сообщало Минобороны РФ, силы ПВО с 8.00 до 14.00 мск вторника перехватили и уничтожили 70 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.