Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для БПЛА

По словам министра, идут поиски сбитого дрона. Отмечается, что он был сбит румынским истребителем.

В министерстве заявили Рейтер, что, БПЛА, скорее всего, украинский. В ведомстве подчеркнули, что Эстония не открывала свое воздушное пространство для осуществления атак.