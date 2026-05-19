Морпехи за месяц сбили 150 украинских БПЛА на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за месяц уничтожили более 150 беспилотников ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Сармат".

По словам командира дивизиона противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты, украинские подразделения сохраняют высокую интенсивность применения беспилотников различных типов.

"Интенсивность у них большая. За месяц поражено более 150 БПЛА противника", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди уничтоженных целей были как ударные, так и разведывательные беспилотники, в том числе иностранного производства.

"Разного производства, разных производителей, в том числе европейских", — сообщил морпех.