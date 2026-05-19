Украина в I квартале сталкивалась с критическим дефицитом боеприпасов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов.
- Нехватка боеприпасов и беспилотников привела к снижению возможностей ВСУ.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. В первом квартале 2026 года Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников, что снизило возможности ВСУ, согласно отчету генерального инспектора Пентагона по операции "Атлантическая решимость" для конгресса.
"Украина продолжает сталкиваться с критическим дефицитом боеприпасов и нехваткой беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним... ВСУ столкнулись с деградацией возможностей", - говорится в отчете.