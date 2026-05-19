В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев на платформе "Макс" .

Он добавил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры нет.