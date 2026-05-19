ПВО за ночь сбила 315 беспилотников

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.