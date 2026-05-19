11:55 19.05.2026 (обновлено: 15:00 19.05.2026)
Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале.
  • В ней находились 18 человек, остальных спасли.
  • По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту были туристы из Московской области.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 человек, в том числе <...> ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, судно туроператора "Кристальный Байкал" перевернулось вблизи села Турка в Бурятии. Оно не имело лицензии на перевозку пассажиров. По данным Life, причиной происшествия стал перегруз.
СК России возбудил дело об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности.
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БайкалРоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
