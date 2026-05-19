МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«
"В аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 человек, в том числе <...> ребенок. Одна женщина получила рваную рану ноги, госпитализирована в медучреждение", — говорится в сообщении.
Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, судно туроператора "Кристальный Байкал" перевернулось вблизи села Турка в Бурятии. Оно не имело лицензии на перевозку пассажиров. По данным Life, причиной происшествия стал перегруз.
