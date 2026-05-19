Небензя высказался об ударе БПЛА на АЭС "Барака" в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что Россия осуждает действия тех, кто нанес удар по территории АЭС "Барака" в ОАЭ.
- Удар БПЛА привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака", но инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции.
ООН, 19 мая – РИА Новости. Россия осуждает действия тех, кто нанес удар по территории АЭС "Барака" в ОАЭ, нападения на объекты мирного атома недопустимы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
АЭС "Барака" расположена в западной части страны, на побережье Персидского залива в регионе Эд-Дафра эмирата Абу-Даби, в 53 километрах к юго-западу от города Эр-Рувайс.
В МИД осудили атаку на АЭС в ОАЭ
Вчера, 18:12