Рейтинг@Mail.ru
Небензя высказался об ударе БПЛА на АЭС "Барака" в ОАЭ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 19.05.2026
Небензя высказался об ударе БПЛА на АЭС "Барака" в ОАЭ

Небензя назвал нападения на объекты мирного атома недопустимыми

CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati / Barakah nuclear power plantАЭС "Барака" в ОАЭ
АЭС Барака в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati / Barakah nuclear power plant
АЭС "Барака" в ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что Россия осуждает действия тех, кто нанес удар по территории АЭС "Барака" в ОАЭ.
  • Удар БПЛА привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака", но инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции.
ООН, 19 мая – РИА Новости. Россия осуждает действия тех, кто нанес удар по территории АЭС "Барака" в ОАЭ, нападения на объекты мирного атома недопустимы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В воскресенье удар БПЛА привел к возгоранию за пределами атомной электростанции "Барака" в ОАЭ. Инцидент не отразился на радиационной обстановке и функционировании станции. В МО ОАЭ заявляли, что БПЛА, появившиеся ранее у АЭС, прилетели из Ирака.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Иран не запускал дроны в сторону АЭС в ОАЭ, пишет Tasnim
Вчера, 20:11
«
"Нападения на объекты мирного атома в любой стране мира, тем более те, что находятся под гарантиями МАГАТЭ, категорически недопустимы", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Небензя отметил, что РФ "категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по АЭС на территории ОАЭ и тем самым создал риски эскалации, грозящие обернуться дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".
АЭС "Барака" расположена в западной части страны, на побережье Персидского залива в регионе Эд-Дафра эмирата Абу-Даби, в 53 километрах к юго-западу от города Эр-Рувайс.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В МИД осудили атаку на АЭС в ОАЭ
Вчера, 18:12
 
В миреРоссияМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против ИранаООНВасилий НебензяОАЭИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала