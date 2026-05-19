Туроператор рассказал о капитане, управлявшем затонувшей на Байкале лодкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэролодка «Север-750» перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии.
- В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли.
- По словам представителя туроператора «Кристальный Байкал», капитан, управлявший аэролодкой, имеет большой опыт, но в ходе происшествия лодка накренилась, и предпринятые капитаном действия не помогли.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Капитан, управлявший затонувшей на Байкале аэролодкой "Север-750", имеет большой опыт, сообщает 360.ru со ссылкой на представителя туроператора "Кристальный Байкал", занимавшегося организацией прогулки.
Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, пятеро погибли. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежит туроператору "Кристальный Байкал".
«
"Представитель фирмы пояснила 360.ru, что управлявший лодкой капитан имеет большой опыт", - говорится в сообщении.
По словам представителя туроператора, в ходе происшествия лодка накренилась, капитан "пытался вывернуть и резко газанул, это не помогло".
«
"Это может быть эффект самой лодки, но она новая", — заявила представитель фирмы.