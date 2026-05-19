Эксперт назвал возможную причину опрокидывания аэролодки на Байкале

УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Перегруз или ветреная погода могли стать причиной опрокидывания аэролодки с туристами на Байкале, сообщил РИА Новости представитель турфирмы, занимающейся организацией туров на Байкале.
"Смотря какая там погода была, ветер, возможно. Аэролодки могут легко перевернуться. Они же легкие. Либо все-таки от перегруза. Слишком много человек, не выдержала. Как туда 18 человек уместились - это вообще две аэролодки должно было ехать", - ответил собеседник агентства на вопрос о возможной причине опрокидывания аэролодки.
По его словам, вместить в такую аэролодку 18 человек сложно и очень опасно. Он отметил, что у фирм, занимающихся экскурсиями на аэролодках на Байкале, обязательно должны быть лицензия и страховка.
Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. По последним данным, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Пять человек погибли. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежит туроператору "Кристальный Байкал".
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.