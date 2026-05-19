Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал возможную причину опрокидывания аэролодки на Байкале - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 19.05.2026
Эксперт назвал возможную причину опрокидывания аэролодки на Байкале

Перегруз или ветер могли стать причиной опрокидывания аэролодки на Байкале

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии.
  • В лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка, пять человек погибли.
  • Возможными причинами опрокидывания могли стать перегруз или ветреная погода.
УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Перегруз или ветреная погода могли стать причиной опрокидывания аэролодки с туристами на Байкале, сообщил РИА Новости представитель турфирмы, занимающейся организацией туров на Байкале.
"Смотря какая там погода была, ветер, возможно. Аэролодки могут легко перевернуться. Они же легкие. Либо все-таки от перегруза. Слишком много человек, не выдержала. Как туда 18 человек уместились - это вообще две аэролодки должно было ехать", - ответил собеседник агентства на вопрос о возможной причине опрокидывания аэролодки.
По его словам, вместить в такую аэролодку 18 человек сложно и очень опасно. Он отметил, что у фирм, занимающихся экскурсиями на аэролодках на Байкале, обязательно должны быть лицензия и страховка.
Во вторник МЧС сообщило, что аэролодка "Север-750" перевернулась на Байкале в районе скалы Черепаха в Бурятии. По последним данным, в лодке находились 18 человек, удалось спасти 13, в том числе ребенка. Пять человек погибли. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежит туроператору "Кристальный Байкал".
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Катер перевернулся на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Все туристы на борту опрокинувшейся на Байкале лодки были из Подмосковья
Вчера, 12:17
 
БайкалРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала