Китайский бренд готов предложить машины, не конкурирующие с "АвтоВАЗом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из китайских автомобильных брендов готов предложить российскому рынку электромобили и гибриды, заявил Мантуров.
- Вице-премьер добавил, что эти модели будут в классе, который не пересекается напрямую с модельным рядом "АвтоВАЗа".
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Один из китайских автомобильных брендов готов предложить российскому рынку электромобили и гибриды, не пересекающиеся с модельным рядом "АвтоВАЗа", заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«
"То, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных. Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с "АвтоВАЗом", - сказал он в интервью ИС "Вести".
"Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями", - отметил первый вице-премьер.
Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"
7 мая, 14:45