Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на грузовик под Белгородом

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще один мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА по грузовику в Грайворонском округе, самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщили в оперштабе Белгородской области.
Ранее региональный оперштаб сообщал, что в результате атаки дрона на грузовик один мужчина получил осколочные ранения, он госпитализирован.
"В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился еще один мужчина, который находился в машине. У него диагностировали контузию, осколочные ранения шеи, головы и лица", - сообщает оперштаб в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
