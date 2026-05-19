Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на грузовик под Белгородом
22:22 19.05.2026
Увеличилось число пострадавших при атаке дрона на грузовик под Белгородом

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области выросло до двух

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дрона на грузовик в Грайворонском округе один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.
  • Еще один мужчина, находившийся в машине, самостоятельно обратился за медицинской помощью.
  • Ему поставили диагноз: контузия, осколочные ранения шеи, головы и лица.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще один мужчина, пострадавший при атаке украинского БПЛА по грузовику в Грайворонском округе, самостоятельно обратился за медицинской помощью, сообщили в оперштабе Белгородской области.
Ранее региональный оперштаб сообщал, что в результате атаки дрона на грузовик один мужчина получил осколочные ранения, он госпитализирован.
"В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился еще один мужчина, который находился в машине. У него диагностировали контузию, осколочные ранения шеи, головы и лица", - сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
