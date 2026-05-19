Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в Брянской области
16:35 19.05.2026 (обновлено: 16:44 19.05.2026)
Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ в Брянской области

Ковальчук: два жителя ранены в результате атаки ВСУ на АЗС в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области.
  • В результате обстрела повреждены четыре гражданских автомобиля и навес автозаправки.
БЕЛГОРОД, 19 мая – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атаки ВСУ на автозаправочную станцию в селе Смотровая Брянской области, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
"Киевский режим атаковал автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Клинцовского района. В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в канале на платформе "Макс".
Ковальчук добавил, что повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки. Также, по его информации, в результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов. На месте работают оперативные службы. Идет ликвидация последствий обстрела, подчеркнул врио губернатора.
