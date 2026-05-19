За сутки три жителя Херсонской области получили ранения из-за атак ВСУ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Три жителя Херсонской области получили ранения за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки террористические атаки киевского режима ранили троих мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Великих Копанях при ударе БПЛА пострадал мужчина 1990 года рождения - госпитализирован с контузией и осколочным ранением, а в Каховке сбросом боеприпаса с беспилотника в жилой сектор ранен мужчины 1971 года рождения.
"В районе Рыково Генического МО удар БПЛА повредил две автоцистерны для сжиженного газа. Мужчина 1972 года рождения получил ожоги, помощь оказана на месте", - подчеркнул губернатор.