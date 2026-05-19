Рейтинг@Mail.ru
За сутки три жителя Херсонской области получили ранения из-за атак ВСУ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 19.05.2026 (обновлено: 12:04 19.05.2026)
За сутки три жителя Херсонской области получили ранения из-за атак ВСУ

Сальдо: за сутки три жителя Херсонской области получили ранения из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки три жителя Херсонской области получили ранения из-за атак ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Три жителя Херсонской области получили ранения за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки террористические атаки киевского режима ранили троих мирных жителей Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Великих Копанях при ударе БПЛА пострадал мужчина 1990 года рождения - госпитализирован с контузией и осколочным ранением, а в Каховке сбросом боеприпаса с беспилотника в жилой сектор ранен мужчины 1971 года рождения.
"В районе Рыково Генического МО удар БПЛА повредил две автоцистерны для сжиженного газа. Мужчина 1972 года рождения получил ожоги, помощь оказана на месте", - подчеркнул губернатор.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Росавиации рассказали о ситуации после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Вчера, 11:24
 
Херсонская областьПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала