За сутки три жителя Херсонской области получили ранения из-за атак ВСУ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Три жителя Херсонской области получили ранения за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В районе Рыково Генического МО удар БПЛА повредил две автоцистерны для сжиженного газа. Мужчина 1972 года рождения получил ожоги, помощь оказана на месте", - подчеркнул губернатор.