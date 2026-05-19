В Росавиации рассказали о ситуации после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Атака украинских БПЛА в начале мая на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону незначительно повлияла на пассажиропоток благодаря быстрому восстановлению полетов, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром 8 мая из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Однако уже во второй половине дня Минтранс сообщил о частичном восстановлении полетов в аэропорты юга РФ. А в полном объеме рейсы были возобновлены 10 мая.
"На пассажиропоток сложившаяся ситуация оказала влияние незначительно, так как пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена", - сказал Ядров журналистам в кулуарах выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Специалисты продолжают рассчитывать ущерб, нанесенный оборудованию в центре, добавил глава Росавиации. При этом в части зданий и сооружений ущерб уже подсчитан.
