В Росавиации рассказали о ситуации после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.05.2026
11:24 19.05.2026
В Росавиации рассказали о ситуации после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Атака БПЛА в Ростове-на-Дону незначительно повлияла на пассажиропоток

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Атака украинских БПЛА на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону привела к приостановке работы 13 аэропортов юга России 8 мая.
  • Полеты в аэропорты юга РФ были частично восстановлены уже во второй половине дня 8 мая, а в полном объеме рейсы возобновились 10 мая.
  • Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что на пассажиропоток сложившаяся ситуация оказала незначительное влияние.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Атака украинских БПЛА в начале мая на центр аэронавигации в Ростове-на-Дону незначительно повлияла на пассажиропоток благодаря быстрому восстановлению полетов, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром 8 мая из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Однако уже во второй половине дня Минтранс сообщил о частичном восстановлении полетов в аэропорты юга РФ. А в полном объеме рейсы были возобновлены 10 мая.
"На пассажиропоток сложившаяся ситуация оказала влияние незначительно, так как пропускная способность воздушного пространства была быстро восстановлена", - сказал Ядров журналистам в кулуарах выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Специалисты продолжают рассчитывать ущерб, нанесенный оборудованию в центре, добавил глава Росавиации. При этом в части зданий и сооружений ущерб уже подсчитан.
Ростов-на-Дону, Россия, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
 
 
