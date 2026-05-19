- Несколько округов Херсонской области обесточены из-за атаки украинских БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА в Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор Владимир Сальдо.
"Девять округов полностью обесточены вследствие атаки украинских БПЛА. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо.
Аварийные отключения коснулись Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского МО и Новокаховского округов.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Херсонская область стала регионом страны в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.