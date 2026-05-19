Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области.
- Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
"... Дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода... Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Добавляется, что вся необходимая помощь оказывается.