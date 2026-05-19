12:15 19.05.2026 (обновлено: 16:26 19.05.2026)
Ан-2, экстренно севший в Якутии, сгорел, восемь пассажиров эвакуированы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самолет Ан-2, экстренно приземлившийся в Якутии, сгорел, восемь человек, находившихся на борту, эвакуированы, сообщила Росавиация.
Во вторник республиканский главк МЧС сообщал, что самолет Ан-2 с восемью пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу в Якутии. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, по его данным, у самолета отказал двигатель.
"Воздушное судно сгорело. Восемь человек, находившихся на его борту, — два члена экипажа и шесть парашютистов — живы (эвакуированы, медицинская помощь оказана)", — говорится в сообщении.
Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию, указано в пресс-релизе. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации.
