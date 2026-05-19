Ан-2, экстренно севший в Якутии, сгорел

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Самолет Ан-2, экстренно приземлившийся в Якутии, сгорел, восемь человек, находившихся на борту, эвакуированы, сообщила Росавиация.

"Воздушное судно сгорело. Восемь человек, находившихся на его борту, — два члена экипажа и шесть парашютистов — живы (эвакуированы, медицинская помощь оказана)", — говорится в сообщении.