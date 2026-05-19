11:44 19.05.2026 (обновлено: 12:23 19.05.2026)
Двух пострадавших с севшего в лесу в Якутии Ан-2 отправили в Хандыгу

Двух пассажиров севшего в лесу в Якутии Ан-2 отправили на скорой в Хандыгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в 4–5 километрах от населенного пункта Теплый Ключ Томпонского района Якутии.
  • На борту самолета было 8 человек, двое из них направлены в поселок Хандыга бортом скорой помощи.
УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Двое из восьми человек, находившихся на борту аварийно севшего самолета Ан-2 в Якутии и самостоятельно вышедших к Теплому Ключу, направлены бортом скорой помощи в населенный пункт Хандыга, сообщает республиканский главк МЧС России.
"К населенному пункту самостоятельно добрались восемь человек, которые были на борту самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку в 4-5 километрах от населенного пункта Теплый Ключ Томпонского района. Шесть человек остаются в населенном пункте, и двоих направили в Хандыгу ортом скорой помощи", - говорится в сообщении.
Хандыга - поселок городского типа, административный центр Томпонского района Якутии.
Во вторник республиканский главк МЧС сообщал, что самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу Якутии. Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна - по их данным, у самолета отказал двигатель.
ПроисшествияРоссияТомпонский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ан-2
 
 
