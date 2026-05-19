Стала известна причина аварийной посадки Ан-2 в Якутии

УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в Якутии из-за отказа двигателя, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ГУМЧС, Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Якутии, люди пешком вышли из леса в сторону Теплого Ключа.