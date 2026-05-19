Пассажиры аварийно севшего в Якутии Ан-2 самостоятельно вышли из леса

09:58 19.05.2026 (обновлено: 10:34 19.05.2026)
  • Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии.
  • После посадки пассажиры самостоятельно вышли из леса и направились в сторону Теплого ключа.
УЛАН-УДЭ, 19 мая – РИА Новости. Пассажиры самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в Якутии, самостоятельно вышли пешком из леса, сообщает республиканский главк МЧС.
"После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из лесного массива пешком, в сторону Теплого ключа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет летел из населенного пункта Теплый Ключ, в ходе полета командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего на связь не выходил.
Во вторник ведомство сообщило, что самолет Ан-2 с 8 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в лесу Якутии.
