Алькарас снялся с Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карлос Алькарас снялся с Уимблдонского теннисного турнира.
- Он рассказал, что не готов к выступлениям и пропустит также Queen's Club.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с Уимблдонского теннисного турнира.
"Мое выздоровление идет по плану, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, еще не готов к выступлениям, поэтому мне приходится отказаться от участия в турнире на траве Queen's Club и от Уимблдона. Это два действительно особенных для меня турнира, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуться как можно скорее!" - написал Алькарас в соцсети X.
Алькарасу 23 года. В нынешнем сезоне испанец выиграл Australian Open и февральский турнир в Дохе. На Уимблдоне 2025 года Алькарас дошел до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.