Алькарас снялся с Уимблдона
17:57 19.05.2026 (обновлено: 18:02 19.05.2026)
Алькарас снялся с Уимблдона после травмы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас снялся с Уимблдонского теннисного турнира.
Ранее испанец также отказался от участия в "Мастерсе" в Мадриде и снялся с турнира категории ATP 500 в Барселоне из-за повреждения правого запястья. Потом он отказался от участия в Открытом чемпионате Франции по теннису и турнире серии "Мастерс" в Риме.
"Мое выздоровление идет по плану, и я чувствую себя намного лучше, но, к сожалению, еще не готов к выступлениям, поэтому мне приходится отказаться от участия в турнире на траве Queen's Club и от Уимблдона. Это два действительно особенных для меня турнира, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжаем работать над тем, чтобы вернуться как можно скорее!" - написал Алькарас в соцсети X.
Алькарасу 23 года. В нынешнем сезоне испанец выиграл Australian Open и февральский турнир в Дохе. На Уимблдоне 2025 года Алькарас дошел до финала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.
