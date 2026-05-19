Юрист рассказал о дополнительной страховке от нападения акулы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Базовая медицинская страховка для туристов не покроет последствия нападения акулы, рассказал юрист Эдуард Шалоносов.
- Туроператоры обязаны предложить дополнительное страхование, которое покрывает сложные операции и, например, репатриацию тела.
- Турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Туроператор и турагент должны обязательно разъяснить риски, сказал юрист.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Базовая медицинская страховка для туристов не покроет последствия после встречи с акулой, рассказал юрист Эдуард Шалоносов.
"Компенсация последствий встречи с акулой входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор обязан предложить перед поездкой", - сообщает интернет-издание NEWS.ru со ссылкой на юриста в сфере туризма Эдуарда Шалоносова.
По словам эксперта, страхование делится на три типа: медицинский, страхование имущества в полете и дополнительное страхование.
"Это (третий тип - ред.) репатриация тела, репатриация потерпевшего, это сложные операции. Иногда страховая сумма возмещения доходит до полумиллиона долларов. Такое страхование обязаны предложить в письменной форме", - рассказал юрист.
Как пояснил Шалоносов, турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Юрист также добавил, что туроператор и турагент должны обязательно разъяснить риски.
В Красном море обитают более 40 видов акул. Как ранее сообщал РИА Новости египетский тренер по плаванию и дайвингу Мухаммед Абдель Максуд, наиболее опасными считаются мако, тигровая и длиннокрылая. Эти три вида акул обладают острыми зубами и невероятной скоростью.
В июне 2023 года жертвой нападения тигровой акулы стал 23-летний россиянин, инцидент произошел неподалеку от одного из общественных пляжей Хургады. Несмотря на то, что нападения акул на красноморском побережье Египта - явление редкое, местные власти рекомендуют туристам не заходить в море в яркой одежде, не кормить рыбу и не выбрасывать пищу, органические вещества и различные отходы.