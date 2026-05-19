Юрист рассказал о дополнительной страховке от нападения акулы

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Базовая медицинская страховка для туристов не покроет последствия после встречи с акулой, рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

В субботу газета Al Masry Al Youm сообщила, что рыбаки поймали около города Эль-Кусейр на красноморском побережье Египта крупную акулу, появление которой ранее вызвало тревогу среди отдыхающих. Эль-Кусейр расположен приблизительно в 130 километрах к югу от популярного египетского курорта Хургада

"Компенсация последствий встречи с акулой входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор обязан предложить перед поездкой", - сообщает интернет-издание NEWS.ru со ссылкой на юриста в сфере туризма Эдуарда Шалоносова.

По словам эксперта, страхование делится на три типа: медицинский, страхование имущества в полете и дополнительное страхование.

"Это (третий тип - ред.) репатриация тела, репатриация потерпевшего, это сложные операции. Иногда страховая сумма возмещения доходит до полумиллиона долларов. Такое страхование обязаны предложить в письменной форме", - рассказал юрист.

Как пояснил Шалоносов, турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Юрист также добавил, что туроператор и турагент должны обязательно разъяснить риски.

Красном море обитают более 40 видов акул. Как ранее сообщал РИА Новости египетский тренер по плаванию и дайвингу Мухаммед Абдель Максуд, наиболее опасными считаются мако, тигровая и длиннокрылая. Эти три вида акул обладают острыми зубами и невероятной скоростью.