14:48 19.05.2026
Юрист рассказал о дополнительной страховке от нападения акулы

Шалоносов: базовая медстраховка туристов не покроет последствия нападения акулы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Базовая медицинская страховка для туристов не покроет последствия нападения акулы, рассказал юрист Эдуард Шалоносов.
  • Туроператоры обязаны предложить дополнительное страхование, которое покрывает сложные операции и, например, репатриацию тела.
  • Турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Туроператор и турагент должны обязательно разъяснить риски, сказал юрист.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Базовая медицинская страховка для туристов не покроет последствия после встречи с акулой, рассказал юрист Эдуард Шалоносов.
В субботу газета Al Masry Al Youm сообщила, что рыбаки поймали около города Эль-Кусейр на красноморском побережье Египта крупную акулу, появление которой ранее вызвало тревогу среди отдыхающих. Эль-Кусейр расположен приблизительно в 130 километрах к югу от популярного египетского курорта Хургада.
"Компенсация последствий встречи с акулой входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор обязан предложить перед поездкой", - сообщает интернет-издание NEWS.ru со ссылкой на юриста в сфере туризма Эдуарда Шалоносова.
По словам эксперта, страхование делится на три типа: медицинский, страхование имущества в полете и дополнительное страхование.
"Это (третий тип - ред.) репатриация тела, репатриация потерпевшего, это сложные операции. Иногда страховая сумма возмещения доходит до полумиллиона долларов. Такое страхование обязаны предложить в письменной форме", - рассказал юрист.
Как пояснил Шалоносов, турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Юрист также добавил, что туроператор и турагент должны обязательно разъяснить риски.
В Красном море обитают более 40 видов акул. Как ранее сообщал РИА Новости египетский тренер по плаванию и дайвингу Мухаммед Абдель Максуд, наиболее опасными считаются мако, тигровая и длиннокрылая. Эти три вида акул обладают острыми зубами и невероятной скоростью.
В июне 2023 года жертвой нападения тигровой акулы стал 23-летний россиянин, инцидент произошел неподалеку от одного из общественных пляжей Хургады. Несмотря на то, что нападения акул на красноморском побережье Египта - явление редкое, местные власти рекомендуют туристам не заходить в море в яркой одежде, не кормить рыбу и не выбрасывать пищу, органические вещества и различные отходы.
