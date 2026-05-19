МАГАТЭ уведомили о массированной атаке по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о массированной атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Энергодар подвергся ночью 40 атакам, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
"Сегодня утром мы довели информацию о тех событиях, которые происходили сегодня ночью, в подробностях. Мы стараемся максимально быстро информацию вербально доводить до сотрудников МАГАТЭ, которые находятся на станции сейчас", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, вопрос доставки представителей МАГАТЭ на место события для визуальной демонстрации зачастую ограничен по соображениям безопасности.