Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ уведомили о массированной атаке по Энергодару - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 19.05.2026 (обновлено: 17:57 19.05.2026)
МАГАТЭ уведомили о массированной атаке по Энергодару

Директор ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ уведомили о массированной атаке по Энергодару

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ уведомлено о массированной атаке ВСУ на Энергодар.
  • Город подвергся 40 атакам ночью, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено о массированной атаке ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Энергодар подвергся ночью 40 атакам, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
"Сегодня утром мы довели информацию о тех событиях, которые происходили сегодня ночью, в подробностях. Мы стараемся максимально быстро информацию вербально доводить до сотрудников МАГАТЭ, которые находятся на станции сейчас", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, вопрос доставки представителей МАГАТЭ на место события для визуальной демонстрации зачастую ограничен по соображениям безопасности.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Росатом" будет "бить в колокола" из-за атак ВСУ на ЗАЭС, заявил Лихачев
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреЭнергодарЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала