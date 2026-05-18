Краткий пересказ от РИА ИИ Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил, что у тренерского штаба нет претензий к нападающему Джону Дурану.

Дуран покинул расположение команды "Зенит" перед заключительным туром Российской премьер-лиги по личным обстоятельствам.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что у тренерского штаба петербуржцев нет претензий к покинувшему команду нападающему Джону Дурану.

"Так бывает, не все трансферы получаются удачными. Где-то футболист может заиграть, а где-то нет. К Дурану у нас претензий нет. Он отпросился, и было понятно, что у него было мало шансов играть. В какой-то момент он нам помог, претензий нет", - сказал де Оливейра.

"Если мы так сделали и получили кубок, значит, все было правильно. Спасибо ему за то время, что он провел с нами. Желаем ему удачи", - добавил он.