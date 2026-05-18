08:06 18.05.2026
Тренер "Зенита" заявил, что у клуба нет претензий к Дурану

Джон Дуран. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил, что у тренерского штаба нет претензий к нападающему Джону Дурану.
  • Дуран покинул расположение команды "Зенит" перед заключительным туром Российской премьер-лиги по личным обстоятельствам.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что у тренерского штаба петербуржцев нет претензий к покинувшему команду нападающему Джону Дурану.
"Зенит" арендовал нападающего сборной Колумбии Джона Дурана у саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно. 14 мая "сине-бело-голубые" объявили, что форвард по личным обстоятельствам покинул расположение команды перед заключительным туром Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье петербуржцы оформили седьмое за последние восемь лет чемпионство, обыграв на выезде "Ростов" (1:0).
"Так бывает, не все трансферы получаются удачными. Где-то футболист может заиграть, а где-то нет. К Дурану у нас претензий нет. Он отпросился, и было понятно, что у него было мало шансов играть. В какой-то момент он нам помог, претензий нет", - сказал де Оливейра.
"Если мы так сделали и получили кубок, значит, все было правильно. Спасибо ему за то время, что он провел с нами. Желаем ему удачи", - добавил он.
С февраля по май Джон Дуран провел за "Зенит" девять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.
ФутболСпортКолумбияДжон ДуранЗенитАль-НасрРостовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
