Несколько дюжин ножей в спину Зеленскому

Неожиданно для многих еще совсем недавно бывший на Украине всесильным Андрей Ермак провел несколько ночей в камере киевского СИЗО. Неожиданным это стало не потому, что кто-то сомневается в вине экс-главы офиса президента Украины, а потому, что все, в том числе сам Ермак, были уверены в оперативном внесении залога. Сумма в три миллиона долларов, назначенная судом, является вполне подъемной и для команды Ермака (достаточно вспомнить, как фигуранты "пленок Миндича" измеряли миллионные суммы в килограммах), и, что самое главное, для Владимира Зеленского.

Уже давно просроченный, но все еще считающийся на Украине действующим президентом Зеленский мог легко поручить любому из подконтрольных олигархов внести требуемую сумму. Тем более что антикоррупционный суд специально объявил свое решение о залоге рано утром — чтобы за день можно было обеспечить все необходимые процедуры. И, судя по данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, деньги действительно были быстро собраны. Однако внезапно этот процесс был заторможен службой финмониторинга, подконтрольной президенту. В итоге Ермака оставили на нарах (пусть и в элитной платной камере) на все выходные — как минимум до понедельника.

Вероятно, кто-то решил, что договариваться с обвиненным в отмывании денег чиновником легче, пока он находится за решеткой. И этим загадочным кем-то может быть исключительно сам Зеленский, который, похоже, все больше впадает в панику. Он видит, что на Западе резонно задают вопрос о том, насколько сам глава киевского режима вовлечен в темные делишки Ермака.

А в свое время Зеленский, отвечая агентству Bloomberg, лично расставил все точки над i в этом вопросе: "Ермак — мощный менеджер, один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат, он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задания". Ну и какие после этого могут быть сомнения?

Самое тревожное для Зеленского — это то, что он до конца не понимает, кто организовал новую атаку против него и остались ли у него надежные союзники, на которых может положиться. Еще недавно он относил к таким союзникам Европу. Год назад, когда начался поэтапный и хорошо отрежиссированный слив записей Тимура Миндича, "кошелька" Зеленского — Ермака, было понятно, что подконтрольные Вашингтону Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продавливают Зеленского на более вменяемую позицию в отношениях с Америкой. Европейцы же делали вид, что не замечают никакого скандала.

Сейчас же ситуация несколько иная. Вроде бы скандал вокруг безвкусного жилищного комплекса "Династия" должен быть гораздо менее важен для Запада, чем вскрывшиеся не так давно сведения о коррупционной схеме владения компанией Fire Point, которая строит свои предприятия в Европе . Но сериал "Династия" стал предметом гораздо более живого обсуждения в западных и особенно европейских СМИ.

Теперь одна из главных тем дискуссии: кто же является заказчиком нового витка украинского коррупционного скандала? И на этот раз мнения кардинально разделились. Многие эксперты продолжают утверждать, что наезд на Ермака — это "последнее предупреждение Зеленскому" от американцев с целью изменить его позицию по Донбассу. Некоторые полагают, что это "чисто украинские разборки за власть, за деньги", традиционная внутренняя борьба кланов. И кстати, тот факт, что нынешний сменщик Ермака Кирилл Буданов* тут же засветился в газете The Times с интервью, которое скорее напоминает резюме для западных работодателей, косвенно подтверждает это предположение. Один заголовок чего стоит: "Может ли этот человек закончить войну на Украине?".

Но появилось и мнение о том, что за посадкой Ермака на этот раз уже стоит Европа. Например, российский журналист Павел Дульман, много лет работавший на Украине, убежден в том, что "тихую отмашку" на преследование киевской власти дали именно европейцы, поскольку (цитируем дословно) "Зеленский задолбал европейскую элиту своими требованиями включения Украины в ЕС".

В подтверждение своего вывода он ссылается на недавнюю публикацию Politico под красноречивым заголовком: "Европа устала от лекций Зеленского". В ней со ссылкой на украинских чиновников утверждалось, что в результате нахрапистости лидера режима отношения между Брюсселем и Киевом находятся "на самой низшей точке за время войны".

Какая же из приведенных здесь точек зрения наиболее близка к истине? Парадокс в том, что, скорее всего, правы абсолютно все! Складывается впечатление, что все ближайшие соратники Зеленского готовы всадить ножи ему в спину. Причем не дюжину ножей, как сто лет назад пытался сделать сатирик Аркадий Аверченко относительно русской революции, а несколько дюжин.

Классический анекдот гласит: тот факт, что Юлия Цезаря собирались ударить ножом 60 сенаторов, а в его теле были обнаружены всего 23 ножевых ранения, подтверждает, что в групповых проектах больше половины людей отлынивают от работы. Дело Ермака подтверждает, что в групповом проекте по устранению Зеленского ленивых нет — каждый готов внести свою лепту. Остается только догадываться, каковы будут последние слова "украинского Цезаря". По-видимому: "И ты, Европа?"

А сами европейцы все больше ощущают на себе токсичность слишком тесных связей с прогнившей, коррумпированной верхушкой Украины. К примеру, в Дании газета Ekstra Bladet посвятила большой материал расследованию связей местной политической верхушки с Ермаком. В условиях, когда премьер Метте Фредериксен отчаянно борется за сохранение своего кресла в ходе коалиционных переговоров, ей меньше всего хотелось бы появиться на фотографиях датской прессы в жарких объятиях Ермака.

Недалек тот час, когда точно так же западные политики кинутся прикладывать недюжинные усилия, чтобы их пресса не публиковала объятия с токсичным Зеленским. Все стремительно идет к этому.