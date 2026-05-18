09:13 18.05.2026 (обновлено: 09:21 18.05.2026)
Состояние пострадавших при атаке БПЛА сотрудников ЗАЭС стабильное

Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
  • Два сотрудника Запорожской АЭС были ранены в результате атаки беспилотников ВСУ 14 мая.
  • Состояние пострадавших сотрудников стабильное, они находятся под контролем врачей, лечение продолжается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Состояние двух сотрудников Запорожской АЭС, раненных 14 мая при атаке беспилотника ВСУ, стабильное, они под контролем врачей, лечение продолжается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
В четверг, 14 мая, сообщалось о том, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших. Один сотрудник получил ранения брюшной полости, второй – ранения ног.
"Состояние пострадавших сотрудников стабильно. Они в больнице под постоянным контролем врачей", - сообщила Яшина, отметив самоотверженную и профессиональную работу медиков.
Помощь пострадавшим оказывают врачи МСЧ-145 - медико-санитарной части номер 145 ФМБА России, которая находится в Энергодаре и обслуживает атомщиков и жителей атомграда, отметила она.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
