Состояние пострадавших при атаке БПЛА сотрудников ЗАЭС стабильное

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Состояние двух сотрудников Запорожской АЭС, раненных 14 мая при атаке беспилотника ВСУ, стабильное, они под контролем врачей, лечение продолжается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.