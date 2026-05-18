На ЗАЭС прокомментировали удары ВСУ по транспортному цеху

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ, повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет.
- Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что удары по таким объектам направлены на попытку осложнить стабильную работу станции и создать дополнительные риски для персонала и жителей Энергодара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по транспортному цеху является попыткой осложнить стабильную работу станции, создать дополнительные риски для персонала ЗАЭС и жителей Энергодара, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
На территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ, повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба станции.
"Удары по таким объектам могут быть направлены на попытку осложнить стабильную работу станции, создать дополнительные риски для персонала и усилить психологическое давление на сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара. При этом сама станция продолжает работать в штатном режиме, критических нарушений в ее функционировании не допущено" , - прокомментировала Яшина.
Транспортный цех - это один из ключевых элементов обеспечения работы Запорожской АЭС. Через него осуществляется внутренняя логистика, доставка специалистов, обслуживание техники и выполнение производственных задач, отметила она.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.