На ЗАЭС прокомментировали удары ВСУ по транспортному цеху

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по транспортному цеху является попыткой осложнить стабильную работу станции, создать дополнительные риски для персонала ЗАЭС и жителей Энергодара, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Транспортный цех - это один из ключевых элементов обеспечения работы Запорожской АЭС. Через него осуществляется внутренняя логистика, доставка специалистов, обслуживание техники и выполнение производственных задач, отметила она.