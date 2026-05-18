Инспекторов МАГАТЭ проинформировали об атаке на цех ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС, проинформированы об атаке на транспортный цех станции, место атаки покажут инспекторам при наличии условий безопасности, сказала РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
На территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха станции со стороны ВСУ, повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба станции.
"Представители МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о последствиях обстрелов и атак на инфраструктуру, связанную с Запорожской АЭС. При наличии безопасных условий им также покажут зафиксированные повреждения и места ударов" , - сказала Яшина.
Главный приоритет - обеспечение безопасности инспекторов, отметила она. Все подобные выезды и посещения возможны только в том случае, если оперативная обстановка позволит гарантировать отсутствие угроз для сотрудников миссии МАГАТЭ, сказала Яшина.