МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко посетовал на нежелание сограждан изучать украинский язык.
"Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство — равнодушие миллионов, <…> которые скажут: "Ну не знаю язык", — пожаловался он в интервью Наталье Мосейчук*.
В начале мае языковой омбудсмен Елена Ивановская сообщила о создании Координационного штаба по украинизации на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране. Ранее украинские СМИ писали о том, что в последнее время на улицах Украины русский язык стал звучать все чаще, а украинский реже.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
* Внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов