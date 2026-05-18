10:17 18.05.2026 (обновлено: 11:09 18.05.2026)
В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В белгородском селе Вознесеновка мужчина подорвался на взрывном устройстве.
  • Пострадавший получил травматическую ампутацию ног и ожог лица, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве, сообщили в региональном оперштабе.
"Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа", — говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Пострадавшего везут в больницу. Бригада скорой диагностировала у него травматическую ампутацию ног и ожог лица. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
По информации операштаба, за минувшие сутки ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области. При этом получил ранения один человек. Кроме того, повреждены один многоквартирный и четыре частных дома, социальный объект, административное здание, предприятие и шесть транспортных средств.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
