Россия не допустит военного поражения, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 18 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что России нелегко нанести военное поражение, она этого не допустит.
Вучич находится с рабочим визитом в Азербайджане, где сербские журналисты попросили его прокомментировать атаки украинских беспилотников на РФ.
"Преувеличение говорить, что Москва горит. Неприятная ли ситуация – да. Поэтому думаю, что мир – наилучшее решение. Ошибаются те, кто уже радуется поражению России. Ее нелегко поразить, допустит ли она военного поражения – нет", - сказал президент Сербии и призвал президента США Дональда Трампа приложить усилия для поиска мирного решения конфликта.
Минобороны РФ сообщило утром, что дежурные средства российской ПВО с 21.00 воскресенья до 7.00 мск понедельника сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.