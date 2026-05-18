На ЗАЭС не зафиксировали серьезных разрушений после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС, после атаки ВСУ не зафиксировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.

Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал территорию, где размещена списанная техника.