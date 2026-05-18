На ЗАЭС не зафиксировали серьезных разрушений после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Разрушений, влияющих на работу основных объектов Запорожской АЭС, после атаки ВСУ не зафиксировано, пострадавших нет, сообщает пресс-служба станции.
Запорожская АЭС третий день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал территорию, где размещена списанная техника.
"В результате удара пострадавших нет. Разрушений, влияющих на работу основных объектов станции, не зафиксировано. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Все технологические процессы находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения - в пределах природной нормы", - говорится в сообщении опубликованном в канале станции на платформе "Макс".