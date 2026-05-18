Колумбийский наемник призвал соотечественников не воевать за ВСУ - РИА Новости, 18.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 18.05.2026
Колумбийский наемник призвал соотечественников не воевать за ВСУ

© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийский наемник Анхель Арнульфо Годой Луна, воевавший на стороне Украины, призвал соотечественников не воевать за ВСУ.
  • Годой Луна отметил, что обещанных денег он не заработал, а условия службы были неблагоприятные.
  • Он заявил, что сожалеет о принятом решении.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Колумбийский наемник Анхель Арнульфо Годой Луна, воевавший на стороне украинских вооруженных сил, призвал соотечественников не соглашаться воевать за ВСУ.
"Всем тем, кто видел видео (вербовщиков в соцсетях - ред.) и хочет поехать на Украину, честно говорю - не надо этого делать", - сказал колумбиец, заявления которого транслировал телеканал RT.

Годой Луна отметил, что обещанных денег он не заработал, а условия службы были неблагоприятные.
Он упомянул, что видел среди новобранцев ВСУ людей, которые не имели военного опыта и совершенно не умели обращаться с оружием.
Наемник признался, что сожалеет о принятом решении воевать за ВСУ, поскольку не знает, когда вновь увидит своих родных.
"Не приезжайте (на Украину - ред.), не принимайте это решение, не теряйте возможности быть со своей семьей", - сказал Годой Луна
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
