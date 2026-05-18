МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Колумбийский наемник Анхель Арнульфо Годой Луна, воевавший на стороне украинских вооруженных сил, призвал соотечественников не соглашаться воевать за ВСУ.
Годой Луна отметил, что обещанных денег он не заработал, а условия службы были неблагоприятные.
Он упомянул, что видел среди новобранцев ВСУ людей, которые не имели военного опыта и совершенно не умели обращаться с оружием.
Наемник признался, что сожалеет о принятом решении воевать за ВСУ, поскольку не знает, когда вновь увидит своих родных.
"Не приезжайте (на Украину - ред.), не принимайте это решение, не теряйте возможности быть со своей семьей", - сказал Годой Луна
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
